Çubuk'ta wushu başarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Şampiyonası’nda Gençler Sanda ve Qinde grubunda Çubuk Wushu Takımı sporcuları 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay-Bayan Şampiyonası’nda Gençler Sanda, Qinda ve Tao-lu grubu tamamlandı.

Türkiye genelinde 45 ilden 350 sporcunun yer aldığı şampiyonaya 10 sporcu ile katılan Çubuk Halk Eğitim Merkezi Wushu Takımı büyük bir başarı elde ederek 8 madalya ile ilçeye döndü.

Katıldıkları şampiyonada 3 Türkiye şampiyonu çıkartmanın gururunu yaşadıklarını belirten takım antrenörü Halit Erdemir, imkansızlıklar nedeniyle 10 sporcu ile katılabildikleri turnuvadan 8 madalya ile döndüklerini belirtti.

Yeterli derecede destek olduğunda Çubuklu gençlerin tarih yazacağını iddia eden Erdemir, şunları kaydetti:

‘’Gönül isterdi ki çok sayıda sporcumuzu turnuvaya götürebilelim. Ancak ailelerimizin ve şahsi desteğim ancak 10 öğrenciye yetebildi. Sporcularımızdan Fahriye Erdemir 60 kilo ile genç bayanlarda, Ethem Gökmen 60 kilo ile genç erkeklerde ve Onur Çelik 85 kilo ile genç erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. Enes Taha Yaşar 65 kilo ile genç erkekler Türkiye ikincisi olurken, Ali Osman Gencer 70 kilo ile, Ali Batuhan Çoban 52 kilo ile, Ahmet Talha Aydoğan 75 kilo ile, Mehmet kablangiraz 85 kilo ile genç erkekler de Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuva sonucunda milli takıma giren sporcularımız uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil edecekler. Elde ettiğimiz bu başarı tüm ilçe halkımıza hediye olsun. İnşallah bu başarılara devam edeceğiz.’’