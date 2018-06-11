Çubuk'ta vatandaşlar camilere akın etti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere adeta akın etti.

Çubuklu vatandaşlar başta Büyük Cami, Mevlana Camisi, Hz. Ömer Camisi ve Selimiye Camisi olmak üzere ilçedeki tüm camileri doldurdu.

Merkezdeki camilerde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazlarını avluya açtıkları kilimler üzerinde kıldı.

Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim okudu, mevlit dinledi ve dua etti.

Camilerde vatandaşlara lokum, su, şerbet ve lokma tatlısı ikram edildi.



