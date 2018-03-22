ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde, Çubuk Terör Mağdurları Derneği üyeleri tarafından "Vatan Sağolsun" isimli söyleşi programı düzenledi.

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Pansiyonu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, şehit babası Ramazan Gergin ve Ahmet Şahin ile Güneydoğu gazisi Hasan Yalama katıldı.

Programda öğrencilere vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik, şehitlik ile gazilik konularında bilgi verildi.

Programda konuşan dernek başkanı Avan, bağımsızlık, hürriyet, bayrak ve vatanın Türklerin vazgeçilmez değerleri olduğunu söyledi.

Türk milletinin bu değerler uğruna az bedel ödemediğini ifade eden Aval, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bu uğurda canlarını, gazilerimiz de bedenlerinin bir parçasını verdiler. Vatan hainlerine fırsat verilmesini istemiyorsak hepimiz üstümüze düşen görevi hakkıyla yerine getirmeliyiz. Küçük bir ihmal yada boş vermek, bedeli ağır sonuçlar doğurur. Sizler çok okuyup çok çalışıp vatana millete faydalı birer evlat olmalısınız. Dünya markası olacak icatlar yapmalısınız. Ürünlerimiz üzerinde ‘Türk Malı’ yazmalı. İşte o zaman güçlü bir devlet oluruz ve hainler bizlere ilişmeye korkar. İşte o zaman şehit yakınları olarak bizlerin acıları, üzüntüleri azalır. Ancak böyle yaparsak şehit ve gazilerimize layık birer evlat oluruz."

Etkinliğe, Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Pansiyonu Müdür Yardımcısı Ayşegül Kahriman, öğretmenler ve pansiyonda kalan öğrenciler katıldı.