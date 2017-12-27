Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Çubuk'ta uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe...

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:04
Çubuk'ta uyuşturucu operasyonu
banner230

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı.

Uzun süren takibin ardından Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Belediye İş Hanı önünde C.B. ile H.Ç, K.T. isimli kadınlar gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında 14 gram eroin ve 135 lira para ele geçirildi.

Zanlılardan K.T'nin evinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram eroin, suçtan elde edildiği belirlenen bin 500 lira ve 100 avro para ele geçirildi. Aynı evde bulunan K.T'nin babası olduğu belirlenen M.T'nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram esrar ele geçirildi, M.T'de gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve ev aramalarında toplam 24 gram eroin, 15 gram esrar ve suçtan elde edilen bin 635 lira ile 100 avro paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. ve K.T. tutuklandı, M.T. ve H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇubukEroinEsrarUyuşturucuZanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim