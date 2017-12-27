Çubuk'ta uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı.

Uzun süren takibin ardından Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Belediye İş Hanı önünde C.B. ile H.Ç, K.T. isimli kadınlar gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında 14 gram eroin ve 135 lira para ele geçirildi.

Zanlılardan K.T'nin evinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram eroin, suçtan elde edildiği belirlenen bin 500 lira ve 100 avro para ele geçirildi. Aynı evde bulunan K.T'nin babası olduğu belirlenen M.T'nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram esrar ele geçirildi, M.T'de gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve ev aramalarında toplam 24 gram eroin, 15 gram esrar ve suçtan elde edilen bin 635 lira ile 100 avro paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. ve K.T. tutuklandı, M.T. ve H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.