Çubuk'ta uluslararası satranç turnuvası yapılacak

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde 4. Uluslararası Satranç Turnuvası 23-29 Temmuz'da yapılacak.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, belediye binasında düzenlenen törende, turnuvanın yapılmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Belediye Başkanı Acehan önemli bir protokole daha imza attıklarını belirtti.

Göreve geldiğinden beri gençlere yönelik spora, eğitime ve sosyal faaliyetlere çok fazla önem verdiğini ifade eden Acehan, "Satranç benim için çok önemli bir spor dalı. Küçük yaştan itibaren oynarım hala da devam ediyorum. Arkadaşlarımla ve evde çocuklarımla sürekli oynarım. İnşallah bu yıl turnuvamızı temmuz ayında gerçekleştireceğiz. 6 gün sürecek turnuvanın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Federasyon Başkanı Tulay da Çubuk'un 3 yıldır uluslararası satranç turnuvası düzenlediğini ve tüm yurda örnek olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu ilçede her yıl satranç sporcunun sayısının arttığına şahit olduklarını anlatan Tülay, "Çubuk'ta gerçekleştirilen turnuva, uluslararası turnuvalar arasında en çok takip edilen bir turnuva. Bittiğinde de en çok memnuniyet aldığımız turnuvalardan birisidir. Ben federasyon adına hem size hem ilçe halkına hem de belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.