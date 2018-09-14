Çubuk'ta ücretsiz sağlık taraması

ANKARA (AA) - Çubuk'ta vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçirildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği işbirliğiyle Atatürk Parkı’nda kurulan çadırda yapılan taramaya katılanların kan basıncı, diyabet, kan şekeri, tansiyon, hipertansiyon ölçümleri yapılıyor.

Çıkan sonuçlara göre çeşitli tavsiyelerin ve yönlendirmelerin de yapıldığı taramayı vatandaşlar memnuniyetle karşılıyor.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Yetkin ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye'de diyabet hastalarının sayısında artış olduğunu kaydeden Acehan, şöyle konuştu:

"İnsanlar genellikle şeker hastalığının sadece tatlı yedikleri zaman oluştuğunu sanıyor. Ama ekmek yerse şekerinin artmayacağını düşünüyor. Oysa burada söz konusu olan karbonhidrat, bu nedenle bu ürünleri daha bilinçli tüketmek gerekiyor. Bunun yanında sağlıklı yaşamak için mutlaka spor yapmak gerekiyor. Ben buradan 'den 77'ye herkesi yürüyüş yapmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Yetkin de halkı sağlık konusunda bilinçlendirmek, kronik hastalıklarla ilgili bilgi vermek için bu çalışmanın yapıldığını belirterek, "Bu tür sağlık taramalarına devam edeceğiz." dedi.