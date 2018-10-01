Çubuk'ta TYP başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınacak 70 temizlik ve 20 güvenlik elemanı alımı için mülakatlar başladı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda 5 kişilik komisyon tarafından yapılan mülakatlara katılan vatandaşlara, İŞKUR yetkilileri tarafından yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verildi.

İŞKUR temsilcisi Melek Akçimen, alınacak personelin sadece temizlik, bakım ve onarım işleri ile güvenlik işlerinde istihdam edileceğini söyledi.

Mülakatlarda başvuru yapanların gelir durumları başta olmak üzere birkaç kritere odaklandıklarını belirten Akçimen, "Mülakatlarda eş durumları, şehit, gazi yakını olup olmadıkları, ailenin gelir durumu, çocuk sayısı ve engelli olup olmadıkları gibi sorular soruluyor. Aynı evden iki kişinin de bu tür programlarda çalışıp çalışmamasına bakıyoruz. Evlerinin kira olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilecek güvenlik ve temizlik elemanı için Çubuk'ta 350 kişinin başvuru yaptığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan ise okullarda 70 güvenlik görevlisi ile 20 temizlik görevlisinin belirlenmesi için meslek danışmanı ve milli eğitim personelinden oluşan komisyon oluşturulduğunu ifade etti.

Aslan, mülakatların ardından belirlenen temizlik ve güvenlik görevlilerinin göreve başlayacağını belirtti.

Mülakat sonuçlarının, 3 Ekim'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanacağı bildirildi.



