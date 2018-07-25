Çubuk'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çubuk - Kahramankazan yolu Yiğitli mevkisinde Yusuf Sarıer'in (78) kullandığı 06 UE 171 plakalı...