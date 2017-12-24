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Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara şehir merkezinden Çubuk yönüne ilerleyen Orhan Gazi idaresindeki 06 CHG 85 plakalı otomobil, Esenboğa Mahallesi'nde...

24 Aralık 2017 Pazar 19:59
Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara şehir merkezinden Çubuk yönüne ilerleyen Orhan Gazi idaresindeki 06 CHG 85 plakalı otomobil, Esenboğa Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Yaşar Çataltepe yönetimindeki 06 LVF 21 plakalı süt yüklü kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle savrulan kamyonet, havaalanı duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Nurdan Gazi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
ÇubukKazaTrafikYaralı
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