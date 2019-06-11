Çubuk'ta temizlik çalışmaları

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları başlatıldı.

Çubuk Belediyesi Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan bulvar, cadde ve sokaklarda bahar temizliği seferberliği başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin her gün sabahın erken saatlerinde başlayarak kaldırımları bir uçtan bir uca yıkadığını belirten Demirbaş, "Çalışmalardaki tek hedefimiz daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak." dedi.

Demirbaş, yıkama işlemlerinin 15 günlük periyotlar halinde yapıldığını, bu gün Berat Caddesi ile bağlı sokaklarda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Baharın yaşandığı şu günlerde ilçemizin her alanında bakım, onarım, temizlik, fidan dikme hizmetlerimiz devam etmektedir. Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha temiz ve yeşil çevrede yaşamaları için var güçleriyle çalışıyor. Elbette ki bu şehir ve bu çevre halkımızın ortak kullanım alanıdır. Vatandaşlarımız da bu bilinçle çevre temizliğine daha çok hassasiyet göstereceklerine canı gönülden inanıyorum.’’

Demirbaş, kaldırım ve caddelerin yıkanmasının belirli aralıklarla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.