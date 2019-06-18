Çubuk'ta sokak ve yön levhaları yenileniyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallelerdeki tüm sokak ve yön tabelaları yenileniyor.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada, 268 sokak ve yön levhası değiştirildi.

Bazı kişi veya kişilerce yol kenarlarında bulunan levhaların tahrip edildiğine dikkat çeken Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, bu nedenle levhaların yenilenme işlemlerine başladıklarını söyledi.

Olmuş, şunları söyledi:

"Çeşitli nedenlerden dolayı bazı levhalar özelliğini kaybetmiş durumda. Eski levhalar nedeniyle hem işaretleri göremeyen, tanımlayamayan sürücülerin kazalara yol açabileceği gibi hem de kötü bir görüntü oluşturmaktaydı. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde levhaların yenilenmesi çalışmasını başlattık. Ekiplerimiz, eksik olan veya zarar gören levhalarının tespitlerini yaptıktan sonra levhaların değişim çalışmaları tüm hızıyla devam ettiriyor. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, hangi sebeple olursa olsun levhaların tahrip edilmesi insanlık dışı bir olaydır. Yapılanlar milli servete zarar vermektedir. Özellikle de silah atarak bu işi yapmak bu milletin evlatlarına yakışmaz. Silah atacak olanlar gitsinler, poligonlarda silah atsınlar. Ben bu tür olayları görenlerin hiç fırsat kaybetmeden yetkililere ihbar etmelerini istiyorum."