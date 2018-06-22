ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçede düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü" etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Başkan Acehan, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum örgütleri ve esnaflara yapılan ziyaretlerin ardından mahalle mahalle yürüyüş yaparak herkese ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Her gün yaklaşık 7 kilometre yürüdüklerini aktaran Acehan, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Acehan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yürüyüşlerde halkı neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verilmesi gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Ayrıca partimizin Ankara'yı ve Türkiye'yi uçuracak projelerini anlatıyoruz. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, milli birlik ve beraberliği açısından oldukça önemli olduğunu gördüğümüz herkese söylüyoruz. Bu kapsamda 24 Haziran'a kadar girilmedik gönül, sıkılmadık el kalmayıncaya kadar çalışacağız."

Kendileriyle birlikte yürüyen herkese teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş ise, sokak sokak, ev ev dolaştıklarını ve tüm vatandaşların kapılarını çaldıklarını söyledi.

Demirbaş, 24 Haziran'ı sadece bir seçim olarak görmediklerini belirterek, "24 Haziran' Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin ve istikbalinin oylanacağı bir seçim olarak görüyoruz. Bu nedenle de çalışmalarımıza çok daha fazla yoğunluk veriyoruz. 2002 yılında AK Parti ile başlayan şahlanış, inşallah 24 Haziran'da daha da güçlenerek devam edecek." diye konuştu.