ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından, "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu partililer Atatürk Mahallesi'nde bir araya geldi. Çarşı merkezine kadar sloganlar eşliğinde yürüyen grup, vatandaşları selamladı, onlara broşür, bayrak, şapka ve çeşitli hediyeler verdi.

Acehan ve beraberindekiler, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için vatandaştan destek istedi.

Seçimin Türkiye için önemine değinen Acehan, vatandaşların görüş ve taleplerini de dinledi.

Acehan, şunları kaydetti:

"Yalnızca aziz milletimizin değil, aynı zamanda İslam alemi ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Çubuk halkı olarak tam destek olmalıyız. Her zaman olduğu gibi tüm halkımızın bu seçimde de bu desteği artırarak vereceğinden hiç şüphemiz yok. Sağ olsunlar yaptığımız yürüyüşlere gösterdikleri ilgi ve alaka ile Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını çok net şekilde göstermekteler. Çubuklular olarak nasıl 2002 yılından bu tarafa demokrasimize, milli irademize, devletimize, bayrağımıza, AK Parti'ye ve seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduysak, 24 Haziran'da da aynı kararlılıkla liderimize sahip çıkacağız."

Acehan, yürüyüşe katılarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.