Çubuk'ta Semerkand üyeleri aşure dağıttı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Semerkand Vakfı'na bağlı Çubuk Burak Eğitim, Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Atatürk Parkı'nda kurdukları stantta parka gelen insanlara aşure ikramında bulundu.

Dernek Başkanı Asaf Ekici, dernek olarak her yıl muharrem ayında aşure dağıttıklarını söyledi.

Aşure günü ve aşure ikramının önemine işaret eden Ekici, "Bir hadisi şerifte mealen 'Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur', buyrulmaktadır. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allah birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir.

Aşure günü yapılması iyi olan ibadetler, oruç tutmak, sılayı rahim yapmak, sadaka vermek, çok selam vermek, insanları sevindirmek gibi güzel işleri düstur edinerek her yıl yapmakta olduğumuz aşure hayrını bu senede gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 3 bin kişilik hazırladığımız aşureyi tüm ilçe halkına ikram ediyoruz." diye konuştu.

Dağıtılan aşureden alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'da sıraya girerek ikram edilen aşureden aldı.

Vatandaşlarla tokalaşarak selamlaşan Başkan Acehan, "Allah kabul etsin. Derneklerimizin bu tür faaliyetleri bizleri mutlu ediyor. Aşure, birlikteliğin, dayanışmanın, paylaşma ve hoşgörünün aynı kapta bir araya gelerek bolluk ve berekete dönüşmesinin simgesi olmuştur. Bu vesile ile hemşerilerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını ve muharrem ayını kutluyor aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.