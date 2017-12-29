Çubuk'ta şehitler anısına çeşme yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehitler anısına yaptırılan çeşmenin açılışı törenle yapıldı.

Çubuk Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Şehitler Anıtı'nın yanına terörle mücadele ederken şehit düşen Çubuklu 69 şehit anısına yapılan çeşmenin açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Belediye Başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Karakuş ve Zeki Metin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Gürses, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Platformu Başkanı Şuayip Yaman, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Acehan, üzerinde 69 şehidin isminin yer aldığı, arıtma sistemli, kubbeli ve renkli mermerden yapılan çeşmenin çok anlamlı bir hizmet olduğunu belirtti.

Konuşması sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Acehan, çeşmenin şehit yakınlarının talebi üzerine yapıldığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz için ne yapsak, onların bu ülkeye, bizlere, bu vatana armağan ettikleri canın karşılığını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Onların hatırasına ne yapsak azdır, bu eserde azdır. Şehitlerimizin ailelerine bir nebze olsun teselli verebiliyorsak, onları bir saniye olsun memnun edebiliyorsak bu bizim için çok büyük onur ve sevinçtir. Cenab-ı Allah şehitlerimizi nur içinde yatırsın, mekanları cennet, ruhları şad olsun, ailelerine de sabır versin."

Avan ise bu sayede 69 şehide yakışır bir eserin ilçeye kazandırıldığını vurguladı.

Şehit yakınları da çeşmenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Muharrem Genç tarafından okunan dualarla çeşmenin açılışı yapıldı.

Acehan ve şehit yakınları çeşmeden su içti.

Daha sonra Belediye tarafından şehit yakınlarına yemek verildi.