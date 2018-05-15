Çubuk'ta şehit annelerine ve yakınlarına özel program

ANKARA (AA) - Çubuk Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit annelerine, yakınlarına ve gazilere özel program düzenlendi.

Çubuk Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği ile yapılan programda, şehit anneleri, yakınları ve gaziler bir araya geldi. Şehit anneleri, yakınları ve gazilere karanfil dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen program, Hafız Hasan Mutlu tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.

Programın açılışında konuşan Çubuk Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Asya Mutlu, şehit anne ve yakınlarının kendilerine birer emanet olduğunu ve onları el üstünde tutacaklarını söyledi.

Dernek olarak yürüttükleri faaliyetler ve kurulma amaçlarına işaret eden Mutlu, "Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde hanımlarımıza, annelerimize ve ülkemize yönelik hayırlı hizmetler yapmak için varız. Hanımlar olarak 'sosyal hayatta bizler de varız' diyerek sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklere katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da "İçeride ve dışarıda görev yapan tüm Mehmetçik'e Çubuk'tan selam söylüyoruz. Bizler her zaman için devletimizin yanındayız. Hainlere karşı yapılan tüm operasyonları sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

İsrail askerleri tarafından Gazze'de yapılan katliamı şiddetle kınadıklarını kaydeden Avan, "Bu bir katliamdır. İsrail terör devleti için kınama yetmez, artık tüm ilişkiler kesilerek gereği yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından programda şiir dinletisi, Türk Tasavvuf Müziği ve kahramanlık türküleri konseri verildi.

Programa, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş'ın yanı sıra çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakını katıldı.