Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere iftar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Yükselen Eğitim Kurumlarınca Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Şehit Aileleri ve Gazileri Buluşması'na Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Mal Müdürü Zeki Çoban, Yükselen Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Mehmet Yüksel, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

İftar programı din görevlilerinden Kadir Sağpazar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Mehmet Yüksel, burada yaptığı konuşmada, vatan için canını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, "Sizlerin tek tek hepimizin üzerinde hakkı var. Sizlere vefa borcumuz, sizlere minnet borcumuz büyüktür. Bizler sizler için ne yapsak azdır." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bütün şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını söyledi.

Zeki Avan da ramazanın birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, yemeği organize eden Yükselen Eğitim Kurumları yöneticilerine teşekkür etti.