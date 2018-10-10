Çubuk’ta sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Çubukabad Parkı ve Festival Alanında düzenlenen etkinlikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile ilçe halkı sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptı. Katılımcılar yürüyüş sırasında "Sağlık için hareket et", "Sağlık için her gün 10 bin adım", "Fıstık gibi hayatlar, hareketli yaşamla başlar" ve "Çubuklu yürüyor, obezite ölüyor" pankartları taşıdı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Dr. Hüdaverdi Kul, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, her yıl ekim ayının ilk haftasında Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Haftayla hareketli yaşam tarzının sağlık için taşıdığı öneme işaret edildiğini dile getiren Kul, özellikle masa başında çalışanların, çok daha fazla hareket etmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kul, düzenledikleri etkinlikle buna dikkat çektem istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Amacımız sağlıklı yaşam için hareket etmek olduğu noktasında vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaktır. Bu kapsamda bürolarda çalışan arkadaşlarımızla birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Halkımızın haftada 5 gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmasını ya da günlük 10 bin adım atmasını istiyoruz. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır."