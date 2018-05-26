Çubuk'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Çubuk'ta etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve mahalle yollarında su birikintileri oluştu.

İlçe merkezinde bodrum katları su basarken, birçok ekili alanda su birikintileri oldu ve seralar zarar gördü. Aşağı Çavundur Mahallesi'nde taşkınlar nedeniyle turşuluk salatalık ekilen alanlar ve tarım işçilerini kaldığı çadırlar da zarar oluştu.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve polis ekipleri, mahalleleri dolaşarak durum tespitinde bulundu.

Mahalle Muhtarı Abdullah Esre, mahallede giriş katlarla tarım alanlarının bir kısmında yağış nedeniyle zarar olduğunu ifade ederek, "Mahalle halkımız kendi çabalarıyla su tahliyelerini yapmaya başladılar. Allah beterinden saklasın. Özellikle salatalık ekimi yaptığımız alanlarda zarar var ama inşallah kısa sürede telafi edilir." diye konuştu.