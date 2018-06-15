Çubuk’ta Ramazan Bayramı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayram namazı sonrası camilerde gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından Ankara Vali Yardımcısı ve Çubuk Kaymakam Vekili Fatih Ahmet Kurt, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve beraberindeki ilçe protokolü, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Şehitlik Anıtı'na geçti.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftü Vekili Ekrem Özcan tarafından dua edildi.

Şehit yakınlarının bayramını kutlayan Vali Yardımcısı Kurt, "Bugün rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bayram geçiriyorsak bunu ülkesi için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Kurt ve beraberindeki heyet, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personelle bayramlaştı.

Daha sonra Kurt tarafından Kaymakamlık bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Buradaki bayramlaşmanın ardından Kurt ve Acehan, Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti.