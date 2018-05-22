Çubuk’ta özel çocuklardan özel performans

ANKARA (AA) - Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından Engelliler Haftası kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikle Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiledi ve gösteriler sundu.

Öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu ve halk oyunları gösterisi ile kına gecesi canlandırması beğeni topladı.

Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Satılmış Pürlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Geçmişte engellilerin kapalı duvarlar arkasında yaşamlarını sürdürdüğünü, son dönemde hem devlet tarafından hem de insanlar tarafından engellerin bir bir ortadan kaldırıldığını dile getiren Pürlü, "Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihi değildir ve her sağlıklı insan bir engelli adayı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu nedenle engelli bir insana onu aciz görmek hem ona hem insanlığa karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olacaktır." dedi.

Etkinliği, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve ilçe protokolü de izledi.