Çubuk’ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Suda Karaman idaresindeki 06 JR 786 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara karayolu Güldarpı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Araç sürücüsü ile aynı otomobildeki Ümmet Karaman yaralandı. Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada görgü tanıkları, araçta bulunan iki kişinin daha yaralandığını ve olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Jandarma ekipleri, kaçtığı iddia edilen iki kişiyi arama çalışması başlattı.