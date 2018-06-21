Çubuk'ta OSB'de arsa bedeline indirim

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesindeki Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hak sahiplerine arsa bedelinde yüzde 60'lık indirim yapıldığı belirtildi.

Çubuk Belediye Başkanı ve Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Tuncay Acehan, AA muhabirine, 12 yılı aşkındır devam eden OSB ile ilgili önemli bir karar alındığını söyledi.

Bakanlar Kurulunda alınan yeni kararla OSB’den yer alacak yatırımcıların önünün açıldığını belirten Acehan, OSB'den yer alacaklara arsa bedelinde yüzde 60'lık indirim yapıldığını müjdeledi.

Acehan, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 12 yıl önce başlayan ve bir yıl önce altyapısı tamamlanan projede yer tahsisleriyle ilgili kuralar çekilmişti. Yaklaşık 90 tesisten oluşacak ve 100, 200 ve 500 başlık tesislerin yapılacağı OSB alanında fiyatların yüksek olduğunu belirten üreticiler, henüz herhangi bir yatırım yapmamışlardı. Gerek OSB yönetimi olarak bizlerin gerekse üreticilerin istek ve talepleri doğrultusunda burası için sağ olsunlar hükümetimiz tarafından önemli bir karar alındı. Bakanlar Kurulu kararınca OSB’de yer alan parsellerin bedelinden yüzde 60 indirim yapılacak. Altyapı maliyetleri ve diğer masraflar da göz önünde bulundurulduğunda OSB’deki besi işletme arsası metrekare fiyatı 50 liraya mal oluyordu. Bu indirimle üreticilerimizden metrekare fiyatının 20 lira olarak tahsil edilmesine karar verildi. Metrekarede 30 lira civarında bir indirim yapılmış oldu. Yapılan bu indirimin üreticilerimizin önünü açacağına inanıyorum."

Yer tahsisinde taksit imkanının da olduğunu hatırlatan Acehan, yatırımcının bir an önce işlemlerini yaparak yerlerini almaları tavsiyesinde bulundu.