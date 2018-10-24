Çubuk’ta okul servisleri ilaçlandı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerini gribal enfeksiyonlara karşı ilaçladı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yaptığı açıklamada, mevsim değişikliği ile öğrencileri hastalıklardan korumak için ilaçlama yaptıklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 22 bin öğrenci olduğunu belirten Acehan, bu sayının neredeyse yarısının servisler ile taşındığını kaydetti.

Acehan, mevsim değişikliklerinin ve sürekli değişen hava sıcaklıklarının gribal enfeksiyonları artırdığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Sağlık İşleri Müdürlüğümüzce geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri için ilaçlama kampanyası başlattık. Bu kampanya vatandaşlarımızın mevsim değişikliği nedeniyle nezle ve gribe karşı korunmaları için yapılmaktadır. İlk olarak öğrenci servislerinde başlayan uygulama cami, halk otobüsleri, dolmuşlar ve umuma açık yerlerde devam edecek."