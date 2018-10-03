Çubuk'ta okul çevrelerinde denetim

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde kaymakamlık tarafından oluşturulan özel ekip, okul çevrelerinde denetim gerçekleştiriyor.

Çubuk’ta okulların çevresinde "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" kapsamında, her türlü zararlı faktörlerin okul çevresinden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürülmesi amacıyla oluşturulan özel ekip, ilçe genelindeki okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Merkezdeki okullardan başlayan uygulamada 70 okul ve çevresindeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları denetlendi.

Denetimlerde, okul müdürleri ve öğretmenler de denetimlerle ilgili bilgilendirildi. Ayrıca işletme sahiplerine de uyarılarda bulunuldu.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul çevrelerindeki denetimlerin ara vermeden devam edeceğini kaydetti.

Herkese görev düştüğünü dile getiren Kaymakam Sezer, çocukların bağımlılıklardan, boş zaman geçirmekten ve kötü alışkanlıklardan korunması gerektiğini belirtti.