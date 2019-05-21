Çubuk'ta öğrencilere uygulamalı eğitim

ANKARA (AA) - Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri Şefliğince uygulamalı cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verildi.

Belediye Cenaze Hizmetleri Şefi Kadir Sağpazar ile gassal imam Hülya Ergören ve Zeynep Dursun tarafından verilen eğitime, Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ve Çubuk Anadolu Erkek Lisesi’nden 100 öğrenci üç grup halinde katıldı.

Cenaze Hizmetleri Şefi Sağpazar, yaptığı açıklamada, iki haftalık kursu başarıyla tamamlayan kursiyer öğrencilerin, okulda verilen teorik eğitimi belediye sayesinde pratiğe dönüştürdüklerini belirtti.

Cenaze yıkamanın her Müslüman'ın bilmesi gerektiğine işaret eden Sağpazar, şunları kaydetti:

"Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerine gassallık eğitimi veriyoruz. Kurs süresince öğrencilere ölüm, yaşam, abdest, gusül, cenazeyle ilgili temel kavramlar, şehitlik, şehit cenazesi, cenazenin yıkanması, kefen, kefenleme, cenaze namazı, duaları, taşıma ve defin işleri, uygulamalı cenaze yıkama, kefen işlemleri ve diğer temel dini bilgiler hem teorik hem de maket ve gönüllü öğrenciler üzerinde uygulamalı gösterildi."



