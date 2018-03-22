Çubuk’ta öğrenciler

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde bir grup öğrenci, sigara, alkol gibi bağımlığın zararlarına dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

Öğrencilerin ellerinde döviz ve attıkları sloganlarla yaptıkları yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Çubuk Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu Yeşilay Kulübü üyesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte ok sayıda öğrenci, Stat, Cengiz, Kıbrıs ve Atatürk caddeleri boyunca yürüdü.

Ellerinde "Bağımlı olma özgür ol", "sigaraya hayır, alkole hayır", "bağımlılık kodesten farksız", "sizi bitirmeden siz onu bitirin", "yaşam kalitesini yükseltin bağımlı olmayın", "maddeye değil yaşama bağlı ol" dövizleri taşıyan öğrenciler, daha sonra Atatürk Parkı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Sevgi Dilara Maden, toplumun dikkatini çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar ile ilgili topluma mesaj vermek istediklerini ifade eden Maden, şunları kaydetti:

"Toplumda yaşayan herkesin son zamanlarda artan her türlü bağımlılık ile ilgili mücadele yapması hem inanç bakımından hem de insani bakımdan görevi olduğuna inanıyoruz. Gelecek nesillere bu mesajı vermezsek geleceğimiz bu gençlerimizi ve çocuklarımızı koruyamayız. Yaptığımız bu yürüyüş ile de bu etkinliğimizi toplumumuza duyurduk."