ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Akademi öğrencilerine yönelik "Müziğin Doğası" konulu konferans verildi.

Çubuk Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesi kapsamında kurduğu "Çubuk Akademi" bünyesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilere konferans verildi.

Çubuk Belediyesi Bekir Ağalar Konağı’nda gerçekleştiren konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Çubuk Akademi danışman öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldı.

Müzik öğretmenlerinden Müstadin Şahinbaş ve Ercan Kamacı tarafından verilen konferansta, müzik, Albert Einstein ve müzik, müziğin doğa ile olan ilişkisi konuları anlatıldı.

Konuşmasında müziğin büyük bir gücü olduğunu aktaran Şahinbaş, "Toplumların DNA’larına uygun müzik ile ilgilenmeyi ihmal etmemeleri gerekir. Müziğin insan ruhu ve bedeni üzerindeki etkisi göz önüne alınırsa bu kültürün gelişigüzel yapılmaması gerektiği anlaşılır. Bir disiplin içerisinde olmak zorundadır. Çünkü yaptığımız müziğin davranışlarımıza olumlu etki etmesi gerekir. Aksi takdirde davranışları ve enerjisi yanlış yönlendirilmiş bireylerin sayısı artar, toplum düzeninin dengeleri bozulur." dedi.

Sinir sisteminin müzikle koordine olabilecek şekilde tasarlandığını dile getiren Ercan Kamacı da "Müziği hem dinleyebilir hem aynı anda dans edebilir hem de eşlik ederek şarkı söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Konferansın sonunda Müstadin Şahinbaş rehberliğinde öğrencilerden Aslı Eda Çetin, Yusuf Selim Özcan, Şevval Tuana Çakıl, Kerem Yiğit Kısa, Ercan Kamacı ve Ömer Özdemir tarafından Türk sanat müziği ve merhum Neşet Ertaş'ın türkülerinden dinleti sundular.