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Çubuk'ta meslek edindirme kursu açıldı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde, ilçe halkı ve Suriyeliler için mesleki eğitim kursları açıldı.Suriyeli sığınmacıların ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesi için Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde meslek...

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:30
Çubuk'ta meslek edindirme kursu açıldı
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ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde, ilçe halkı ve Suriyeliler için mesleki eğitim kursları açıldı.

Suriyeli sığınmacıların ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesi için Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde meslek kursları açıldı. Proje kapsamında ilçede 4 farklı branşta açılan kurstan 180 kişi yararlanacak.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk'taki Suriyeli sığınmacıların sorunlarını en aza indirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurslara katılanlara proje kapsamında aylık 800 lira verildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

‘"Burada amacımız yüzde 50 Suriyeli, yüzde 50 Türk vatandaşı olmak üzere sosyo-ekonomik durumları zayıf olan kursiyerlerimize hem eğitim vermek hem de onlara kurs süresince belli bir aylık ücret verip maddi destek olmaktır. İki etapta yapılacak projemizden toplam 180 kişi yararlanacak. Bu açılan ilk grubumuz 3 ay sürecek. Projemiz Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile Alman GİZ kuruluşu işbirliğinde yürütülüyor. Kardeşlerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar."

Eşini kaybettikten sonra açılan kursla hayata tutunmaya çalıştığını anlatan kursiyerlerden Nefise Bayrak ise "Kursa severek geliyorum. Kursta hem bir şeyler üretiyoruz hem de terapi gibi bize destek oluyor. Ürettiklerimizi satarak aile bütçemize katkı sağlayacağız’" ifadelerini kullandı.

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