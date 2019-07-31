Çubuk’ta mesire alanları temizleniyor

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan mesire alanlarında temizlik çalışması başlatıldı.

Doğal güzellikleri ve mesire alanlarıyla başkentlilerin hafta sonları nefes alabileceği tek ilçe olan Çubuk’ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mesire alanlarında temizlik yapıldı.

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yeşil alanda piknikçiler tarafından kirletilen çevre ve kuru otlar temizlenirken, mesire alanları vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi. Ekipler özellikle doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Uluağaç Mahallesi’ndeki Ay Kayası'nda mıntıka temizliği yaptı. Öte yandan temizlik işleri müdürlüğü bünyesince oluşturulan özel bir ekip ilçeye bağlı mahallelerdeki mezarlıkları temizleyerek bayrama hazırladı.



