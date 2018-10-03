Çubuk’ta mahalle sakinlerine imar çalışması anlatıldı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, imar planı çalışmaları ile ilgili olarak Gümüşyayla Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Gümüşyayla Mahallesi Köy Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Acehan, göreve geldiği günden bu yana imar çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Acehan, uzun yıllardır imar ile ilgili sorunlar nedeniyle mağdur edilen mahallelerin sorunlarını tek tek çözmeye başladıklarını belirtti.

Esenboğa, Melikşah, Yenice, Kızılca, Güldarpı gibi mahallelerin imar planlarının yapıldığını hatırlatan Acehan, her konuda olduğu gibi imar konusunda da ortak çözüm noktaları bulmak için çalıştıklarını kaydetti.

Askıya çıkan planları önce mahalle sakinleriyle görüşmek istediklerini ifade eden Acehan, "Biz göreve gelmeden önce söylediğimiz gibi imar ile ilgili çalışmalarımıza ara vermeden bir plan dahilinde sürdürüyoruz. Kimseyi mağdur etmeden en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bilindiği gibi imarın uzun soluklu bir işleyişi var. Yaklaşık bir buçuk seneden fazla bu çalışmalar devam ediyor. Çok şükür sona gelindi." diye konuştu.

Daha sonra Kaymakam Uğur Sezer de mahalle muhtarı Ünal Esgin ve mahalle sakinlerinin sorularını dinledi.

Muhtar Esgin, toplantının mahalle sakinlerinin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdığını belirtti.