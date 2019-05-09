Çubuk’ta küçük ressamlardan karma sergi

ANKARA (AA) - Çubuk'ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Renkli Dünyam" temalı karma resim sergisi açıldı.

İlçe merkezindeki Atatürk Parkı’nda açılan sergide, 46 okuldan öğrencilerin eserlerinden seçilmiş 150 eser sergileniyor.

İki gün açık kalacak sergide, yağlı boya, kuru kalem, pastel, sulu boya ile taş boyama eserler sergideki yerini aldı.

Açılışı Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan tarafından yapılan sergiye veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçük ressamlarla yakından ilgilenen Kaymakam Sezer, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Geleceğin teminatı çocukların yeteneklerini keşfederek doğru yönlendirmenin önemine işaret eden Sezer, "Çok güzel bir çalışma. Yetenekli çocuklarımızın eserlerini burada görüyoruz. Ben tüm halkımızı bu eserleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Başkan Demirbaş ise çocukların becerilerini, yeteneklerini yakından görmek kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



