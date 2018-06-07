Çubuk’ta KOSGEB destekli 7 iş yeri açıldı

ANKARA (AA) - Çubuk'ta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle 7 iş yeri açıldı.

Çubuk Belediyesi ile KOSGEB işbirliğinde verilen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan girişimciler tarafından Yavuz Selim ve Cumhuriyet mahallelerinde kurulan 7 işletme, hayata geçti.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, açılışlar nedeniyle düzenlenen törende yaptığı açıklamada, KOSGEB destekli 7 iş yerini aynı gün açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurslara katılan kursiyerlerin iş yeri açması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Acehan, şunları söyledi:

"KOSGEB desteğini ben çok önemsiyorum. Gençlerimiz ve kardeşlerimiz bir sermayeleri olmadığı için bu tür iş yeri açmaları neredeyse hayaldi. Ama bugün KOSGEB destekleri sayesinde gençlerimiz ve kadınlarımız kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalıyor. Bu arkadaşlarımız gidip birilerinin yanında çalışacaklardı. Ama bu gün üreten Türkiye’ye destek olmak için kendi iş yerlerini açarak üretim yapacaklar. Bu dükkanlar büyüyecek ve kendilerinden başka insanlara da istihdam kaynağı olacak, devletimize vergi verecekler.’’

KOSGEB Ankara Siteler Müdürü Mehmet Görkem de ilk defa aynı anda iş yeri açan girişimcilerle karşılaştıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

KOSGEB olarak hedeflerinin özellikle imalat sektöründe daha fazla girişimciye yardımcı olmak istediklerini ifade eden Görkem, "Belediye başkanımızın destekleriyle Çubuk’ta bu sayılar hızla artıyor. Şu an hibe olarak 50 bin liralık bir desteğimiz var eğer girişimcimizin teminat mektubu getirmesi durumunda da 100 bin liralık geri dönüşümlü sıfır faizli bir kredimiz var. İnşallah Çubuk’ta daha çok girişimcimize destek oluruz.’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Acehan ve beraberindeki heyet, tek tek iş yerlerini ziyaret ederek açılışları gerçekleştirdi.