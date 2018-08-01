Çubuk'ta korsan taşımacılık iddiaları

ANKARA (AA) - Çubuk Şoförler Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, ilçede çok sayıda korsan taşımacılık yapıldığını tespit ettiklerini ve bu konuda yasal yollarla mücadele başlattıklarını söyledi.

Odada yapılan seçimin ardından yoğun bir çalışma başlattıklarını anlatan Neşeli, en yoğun çalışmalarından bir tanesinin korsan taşımacılığa yönelik olduğunu belirtti.

Hem öğrenci ve personel taşımacılığında, hem de ticari taksilerde yoğun bir korsan şikayeti ile karşılaştıklarını aktaran Neşeli, yaptıkları araştırmalarda küçümsenemeyecek kadar korsan taşımacılığı yapan kişiyle karşılaştıklarını kaydetti.

İlçe Kaymakamlığı nezdinde hem emniyet, hem de jandarma ile girişimler yaptıklarını vurgulayan Neşeli, özellikle öğrenci velilerinin mağdur olmamaları için korsan servislerden uzak durmalarını istedi.

Yeşil kuşak izin belgesi olmayan araçlara kesinlikle müsaade edilemeyeceğinin altını çizen Neşeli, "İzin belgesi olmayan araçlara içerisinde ister yolcu olsun, ister olmasın, kolluk kuvvetleri 2 ay park ve 3 bin lira para cezası kesebilecek. Eğer aynı suç bir kez daha tekrarlanırsa plakanın iptaline kadar gidiliyor." ifadelerini kullandı.

Çubuk’ta 487 kayıtlı servis aracı olduğunu ve bunun sadece 150'sinin aktif olarak çalıştığını dile getiren Neşeli, "İlçemizde 487 servis, 114 de ticari taksi var. Ama bunlardan sadece 150 tanesi faal olarak çalışıyor. Bunlar iş olmadığından ya da masraflarını çıkaramamaktan çalışamazken, bir de en az bu sayı kadar korsan çalışmaktadır. Burada haksız bir kazanç ve emek hırsızlığı var." dedi.

Servis araçları yönetmeliğinde yeni değişikliğe gidildiğini hatırlatan Neşeli, taşıma esnafının yönetmeliğe uymak için masraf yaptığını ancak korsan taşımacılık yapanların kurallara uymadan haksız kazanç elde ettiklerini ve bunun da yolcuların hayati tehlikeye maruz kalmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.