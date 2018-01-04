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Çubuk'ta konser

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, yeni yıla merhaba konseri verdi. Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve esnaf, memur ve emeklilerden oluşan koronun konseri, Kuzey...

04 Ocak 2018 Perşembe 09:55
Çubuk'ta konser
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ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, yeni yıla merhaba konseri verdi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve esnaf, memur ve emeklilerden oluşan koronun konseri, Kuzey Yıldızı Toplantı ve Konferans Merkezi'nde yapıldı.

THM sanatçısı Cengiz Taşkent yönetimindeki koro, çeşitli yörelere ait 25 türkü seslendirdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi halk oyunları ekibinin de sahne aldığı ve renkli gösterilerin sergilendiği konserde eğlenceli ve müzik dolu bir gece yaşandı.

Konserin son bölümünde koronun ve dinleyenlerin birlikte seslendirdiği "Ölürüm Türkiyem" türküsü izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, emeği geçenlere teşekkür ederek koro üyelerine plaket verdi.

Acehan, koroya her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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AnkaraÇubukKonserKoroYeni Yıl
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