Çubuk'ta karne heyecanı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 21 bin öğrenci karnelerini aldı.

Sünlü Mahallesi’nde bulunan Şehit Selahattin Şişman İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan ve davetililer öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, ilçede yaklaşık 21 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek "Karne almak teneffüs gibi dinlenme zamanıdır. Bu sürede öğrenci ve öğretmenlerimiz kendisini yeniler yeniden enerji toplar ve yeni döneme enerji dolu bir şekilde geri döneriz." dedi.

Okul müdürü Osman Karakuş da çalışmanın mükafatı olarak öğrencilerin tatili hak ettiğini belirtti.

Törende öğrencilerden Ömer Furkan Yurtdaş, "Söz verdim öğretmenime" isimli şiirini okudu. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Dereceye giren 8. Sınıf öğrencisi Beyza Balbaşı ve Hatice Günışık'a başarı belgesi verilirken, tüm öğrencilere sırayla karneleri verildi.