ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde (AYBÜ) Medya ve İletişim Öğrenci Kulübü organizasyonunda Kariyer ve Gelecek Konferansı gerçekleştirildi.

AYBÜ Çubuk Yerleşkesindeki konferansa, konuşmacı olarak yönetmen ve yazar Hasan Yıldız katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yıldız, başarının sırrı ve kariyer basamaklarının nasıl tırmanılacağını anlattı.

Gençlerin başarılı olması için dürüst bir kimlikte, iyi bir eğitim ve birikiminin olması gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Bir ülke için yapılacak en önemli katkı o ülkenin geleceğine yapacağınız katkıdır. Bu da doğal olarak gençliğe yapılacak yatırım ile mümkün olabilir. Gençler toplumun temeli ve geleceğimizin teminatıdır. Tüm gençlerin hayalleri ve idealleri olmalı. İşte bu yüzden projem temelde gençlik üzerine kurgulandı. Bu proje ile onlarca üniversitenin davetlisi olarak katıldığım her konferansta hayata onların gözlerinden bakma fırsatı buluyor hem de iş ve medya alanındaki tecrübelerimi aktarıyorum." dedi.

Konferans sonrası Yıldız, ücretsiz dağıtılan kitabı "Gelecek Henüz Avuçlarınızda" isimli kitabını imzaladı.