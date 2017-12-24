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Çubuk’ta karbonmonoksit zehirlenmesi

- Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye sevk edildi

24 Aralık 2017 Pazar 14:03
Çubuk’ta karbonmonoksit zehirlenmesi
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ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Gaziemir Caddesi'ndeki evinde baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan Serdar Karabulut (41) yataktan kalkamayınca zehirlendiğini fark ederek eşi ve çocuklarına seslendi.

Eşi ve çocuklarından cevap alamayınca güçlükle doğrulan Karabulut, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Gece yaktıkları kömür sobasından çıkan karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan baba Karabulut, eşi Nuray (38), çocukları Kayra (2), Selinay Karabulut (10) ve baldızı Neriman Aslan (41), Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aile üyeleri, ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Zehirlenen 5 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇubukGazKarbonmonoksitZehirlenme
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