Çubuk'ta kadına yönelik şiddet kınandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından kadına yönelik şiddet kınandı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş'ın da aralarında olduğu kalabalık bir grup, Atatürk Park'ında bir araya geldi.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen programda, vatandaşlar "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Çubuk Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Doğan, kadına yönelik şiddete "Hayır" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğan, bir süre önce bir kadının cadde ortasında hunharca 7 yerinden bıçaklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Son günlerde yaşanan, Hanife Ekinci kardeşimize yapılan saldırı bizleri derinden üzmüştür. Vahşice yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İslam dini kadına en büyük değeri veren yegane bir dindir. Dinimizin kadına verdiği önemi topluma anlatmaya ihtiyacımız vardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bizler de bu konuda elimizden geldiğince çalışma yapacağız ve kadınlarımızın her daim koruyucusu olacağız."