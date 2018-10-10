Çubuk'ta kaçak tütün operasyonu

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, 730 kilogram kıyılmış satışa hazır kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerlerinde çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, S.Ç.'ye (45) ait bir iş yerlerinde ve deposunda yapılan aramalarda kaçak tütün olduğu belirlendi.

Depoda 730 kilogram kıyılmış ve satışa hazır kaçak tütüne el konulurken, iş yeri sahibinin verdiği ifadeler doğrultusunda ilçeye kaçak tütün gönderen şüphelilerin tespiti için de soruşturma başlatıldı.

Öte yandan iş yeri sahibi S.Ç’ye 8 bin 535 lira idari para cezası işlemi yapılırken, kaçak tütünlerin de imha edileceği belirtildi.