Çubuk'ta judocu Tuana Gülenay'ın başarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen Minikler Judo Şampiyonasına Çubuk ilçesinde katılan Tuana Gülenay, 48 kiloda şampiyon oldu.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden sporculardan Tuana Gülenay, il birincisi olarak katıldığı Türkiye Judo Şampiyonasında elde ettiği başarıyla ilçenin gururu oldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, imkanları çerçevesinde ilçelerindeki tüm sporculara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Elde ettiği başarıdan dolayı Gülenay'ı tebrik eden Demirbaş, "Sporcumuzu ve ailesini kutluyorum. Daha çok gencimizin spor yapmasını ve başarılı olmasını arzuluyorum. Tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judo takımı antrenörü Ahmet Koçyiğit da sporcularından Gülenay'ın elde ettiği başarıyla Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettiğini belirterek, sporculara destek olan Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Demirbaş'ın verdiği destekle hedeflerine ulaşmak için mücadele ettiklerini anlatan Koçyiğit, ilçelerinde daha çok sporcu yetiştirmek için mücadele ettiklerini bildirdi.

Koçyiğit, "Belediyenin bize verdiği destekle ilçemizde çok sayıda sporcu yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Hem gençlerimize hem de ailelerimize spora gönül vermeleri çağrısında bulunuyorum. Elde edeceğimiz başarılarla ilçemizin adını en iyi şekilde duyurmak amacımız." diye konuştu.



