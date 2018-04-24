Çubuk'ta judo şampiyonası yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi İller Arası Judo Şampiyonası düzenlendi.

Bu yıl birincisi gerçekleştirilen şampiyona Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde, İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı.

Şampiyonaya 49'u Çubuk'tan olmak üzere 20 ilden 524 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin yapıldığı turnuvada, süper miniklerde Ankara birinci, Konya ikinci ve Kırşehir ise üçüncü olurken, miniklerde Konya birinci, Ankara ikinci ve Ordu ise üçüncü geldi. Yıldızlarda ise Konya birinci, Samsun ikinci ve Ankara üçüncü oldu.

Şampiyonanın koordinatörü Ahmet Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok verimli ve güzel bir turnuva gerçekleştirdiklerini söyledi. Turnuvaya beklediklerinden daha yoğun katılımın olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Türkiye Judo Federasyonu Ankara İl Temsilciliği, Çubuk Belediyesi ve Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün ortaklaşa düzenlediği turnuva, her yönüyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Böylesi önemli bir turnuva gerçekleştirmenin yanında sporcularımızın 41 madalya ve 3 kupa kazanması da bizleri son derece mutlu etmiştir. Biz Çubuk judo takımı olarak elde ettiğimiz bu başarıyı tüm ilçe halkımıza armağan ediyoruz."

Koçyiğit, şampiyonada dereceye giren öğrencilere madalyalarının törenle verildiğini sözlerine ekledi.