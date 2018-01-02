Çubuk’ta İYİ Parti İlçe Teşkilatı tanıtım toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde İYİ Parti İlçe Teşkilatı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Dr. Mesut Özarslan, İlçe Başkanı Mustafa Aydos ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Aydos, İYİ Parti'nin hem Çubuk'a hem de Türkiye'nin üzerine güneş gibi doğduğunu söyledi.

Meral Akşener ve arkadaşlarına yoldaş olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Aydos, ilçede kimseye ayrım yapmadan milletin ve devletin çıkarlarını koruyacak çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Özarslan ise İYİ Parti'nin hiçbir partinin muadili veya devamı olmadığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından parti üyeleri tek tek kendilerini tanıttı.