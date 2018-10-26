Çubuk'ta insan hakları kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde Çubuk Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu toplantısı yapıldı.

Kurul toplantısı, Kaymakam Uğur Sezer başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Sever, toplantıda yaptığı konuşmada, insan haklarının önemine işaret ederek, ilçenin değişik noktalarında bu konuda şikayet ve temenni kutularının olduğunu söyledi.

Şikayetlerin değerlendirileceğine dikkati çeken Sezer, "Kurulumuza insan hakları ihlaliyle ilgili konular geldiğinde görüşüp gerekli çalışma ve incelemeler yapılacak." dedi.

Daha sonra kurul üyeleri, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.