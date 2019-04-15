Çubuk'ta İnşaat Müteahhitleri Derneği kuruldu

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitler bir araya gelerek dernek kurdu.

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin (Çubuk İMDER) kurulduğunu söyleyen Dernek Kurucu Başkanı Uğur Murat Neşeli, derneğe kısa zamanda 100’e yakın sektör temsilcisinin üye olduğunu belirtti.

İlçedeki müteahhitleri bir araya getirmek ve bir çatı altında birleştirmek amacıyla derneği kurduklarını dile getiren Neşeli, "İnşaat sektörünün sorunlarını daha yakından takip etmek, ilgili mercilere duyurmak ve sorunlara ortak istişare ile çözüm üretmek amacıyla bu derneği kurduk. Bu konuda da çok hızlı hareket ediyoruz. Kısa zamanda 100’e yakın üyemiz oldu." dedi.

Hedeflerinin daha güzel bir Çubuk olduğunun altını çizen Neşeli, "Çubuk Belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hepimiz bu güzel ilçemize güzel hizmetler yapmak için çalışacağız. Hepimizin tek hedefi daha güzel bir Çubuk’u hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.