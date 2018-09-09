Çubuk'ta imam hatip mezunları bir araya geldi

ANKARA (AA) - Çubuk İmam Hatip Lisesi mezunları düzenlenen pilav günü etkinliğinde bir araya geldi.

Çubuk İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ÇİM-DER), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Külliyesinde pilav günü düzenledi.

Mezunları buluşturan etkinlikte, davetlilere pilav, kavurma, ayran ve lokma ikram edildi.

ÇİM-DER Başkanı Ahmet Karakuş, yaptığı konuşmada, dernek olarak imam hatip lisesi mezunlarını bir araya getirerek ilçeye ve mezun oldukları okullara faydalı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilçeye kitap kafe ve bir spor salonunu kazandırdıklarını aktaran Karakuş, 3 yıldır da ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs verdiklerini kaydetti.