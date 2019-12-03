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Çubuk’ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından "Bu Kış Kimse Üşümesin" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulunuldu.Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...

Genel 03.12.2019, 16:13
Çubuk’ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı
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ANKARA (AA) - Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından "Bu Kış Kimse Üşümesin" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulunuldu.

Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış öncesi ihtiyaç sahibi tüm ailelere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Suriyelileri de unutmadıklarını belirten Koç, çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık bin 500 kişiye kampanya kapsamında yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Kampanyayı Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezi iş birliğinde yürüttüklerini ifade eden Koç, Kızılay Düğün Salonunda gelen ihtiyaç sahiplerinin, giyim yardımlarını seçerek aldığını belirtti.

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