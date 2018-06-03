Çubuk'ta iftar

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi'nde vatandaşlar hazırladıkları yemeklerle iftarı hep birlikte açtı.

Tahtayazı Mahallesi Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği tarafından organize edilen etkinlikte vatandaşlar iftar için imece usulü yemek hazırladı.

Vatandaşlar, ilahilerin okunması ve Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından, Tahtayazı Cami avlusu ve sokaklara kurulan masalarda oruçlarını açtı.

Dernek Başkanı Kemalettin Çayır, yaptığı konuşmada, iftar programına yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını söyledi.

Herkesi aynı sofrada buluşturmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çayır, şunları söyledi:

"Bu iftar programı aynı zamanda ilçemizdeki bütün siyasi parti yöneticilerini de aynı sofrada buluşturdu. Bütün parti temsilcilerini davet ettik ve onlar da davetimize icabet ederek misafirimiz oldular. İnsanlar birbirleriyle buluştu, kaynaştı. Birlik ve beraberliğin en güzel göstergesini mahallemizde gerçekleştirdik. Bu güzel geleneği bizden önceki büyüklerimiz gerçekleştirmişler, inşallah bizler de her yıl devam ettireceğiz."

İftara, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, Motorlu Araç Satıcıları ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Koç, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş da katıldı.