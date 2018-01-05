Çubuk’ta hırsızlık iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evin kömürlüğünden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Esra Ünsal’a ait bir evin depo olarak kullanılan kömürlüğünden, çeşitli miktar ve markalarda el aletlerinin çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelilerinden M.K, olay yerinin yakınında, S.T.B. ise düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve S.T.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, geçen yıl Çubuk ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 91 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.