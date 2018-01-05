Çubuk’ta hırsızlık iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evin kömürlüğünden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Esra Ünsal’a ait bir evin depo olarak kullanılan...