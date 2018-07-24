Çubuk'ta grup yollarına yatırım

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Çubuk ilçesine bağlı Yenice ile Sirkeli ve Kızılca ile Tuğla grup yollarındaki yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Çubuk'a bağlı Yenice, Dumlupınar mahalleriyle Pursaklar'a bağlı Sirkeli mahallelerini birbirlerine bağlayan Yenice-Sirkeli grup yolu ile Kızılca, İkipınar ve Tuğla mahallelerini Kazan-Çubuk yoluna bağlayan Kızılca grup yolunda yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun bir yol yapım çalışması sürdürüldüğünü bildirdi.

Çalışmalar planlanırken bölgenin yoğunluğu ve yolların kullanımıyla vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate aldıklarını anlatan Acehan, şunları kaydetti:

"İlçemizin önemli bölgelerinden Yenice Mahallemizden başlayarak Sirkeli'ye kadar devam edecek Yenice-Sirkeli grup yolunda yol genişletme ve temel çalışması başladı. Daha önce 7 metre genişliğinde olan bu yol 12 metreye çıkarılarak toplam 15 kilometrelik yol ardından asfaltlanacak. Bu yolla başlayan Kızılca, İkipınar ve Tuğla mahallelerini Kazan-Çubuk yoluna bağlayan yaklaşık 25 kilometrelik grup yolunda da altyapı çalışmaları devam ediyor. Burası da 6 metreden 12 metreye çıkartılarak genişletiliyor. Ayrıca asfaltlama çalışması devam eden Kazan-Çubuk yolunda da sona yaklaşıldı. Ekipler asfaltlama çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İnşallah bu asfalt sezonunda Ankara Büyükşehir Belediyemizin Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce bu grup yolları tamamlanarak ilçe halkımızın hizmetine sunulacak. Ben şimdiden bu yolların tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’’

Kızılca Mahallesi Muhtarı ve Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de yol çalışmaları dolayısıyla Acehan'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya teşekkür etti.

İlçede son günlerde yapılan yol çalışmalarının önemine işaret eden Gülle, "Bölgedeki grup yollarının yapılması ilçenin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyemiz yollarımızı inşallah yüksek standartlı yollar haline getirecek." dedi.